Prolights Pixie Wash XB

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

Le Pixie Wash XB que nous avons reçu est emballé dans un carton, protégé par une coque en polystyrène et un sac en plastique. Il est fourni avec deux omégas et une alimentation Powercon True One. La masse de 13,6 kg est tout à fait raisonnable. Les proportions sont très bonnes. La tête de ce wash arbore une généreuse lentille plan convexe claire de 125 mm. On y trouve un blocage pan et tilt, ce qui ne se voit pas souvent sur des sources de ce gabarit. Les poignées sont larges et confortables.

Un afficheur LED non tactile mais sur batterie, agrémenté de quatre boutons, équipe la façade de la base. De plus, et c’est assez rare pour le mentionner, l’afficheur se met automatiquement dans le bon sens, que la machine soit tête en haut ou tête en bas. Du même côté de la base, nous trouvons deux voyants pour le DMX et le témoin de puissance. Nous regrettons l’absence de témoin de signal W-DMX.

De l’autre côté, nous avons toute la connectique et le porte- fusible, avec l’antenne de réception du DMX Wi-Fi. C’est-àdire deux port RJ45, du Powercon True One entrée/sortie, et du DMX XLR cinq broches entrée/sortie. Le mode d’emploi, téléchargeable, répond à la demande mais n’est disponible qu’en anglais et en italien. Pour les francophones, merci de prévoir un effort de traduction !