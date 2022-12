Prolights prend place à Montauban

La nouvelle Place Nationale de Montauban a été inaugurée avec son éclairage. Le principal défi était de trouver des solutions permettant de créer une installation très flexible et évolutive tout en intégrant les luminaires dans un environnement architectural particulièrement riche mais restrictif. Quartiers Lumières, la société responsable de ce projet, a proposé les projecteurs d’images Mosaico de Prolights, équipés de gobos sur mesure qui ont permis de cartographier la façade des bâtiments. Ces luminaires permettent d’assurer des ambiances douces et blanc chaud au quotidien et d’accompagner les différents événements nocturnes de l’année via un système de contrôle DMX pilotable à distance. ■