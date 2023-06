Prolights Smart BatWash

Le wash par tous les temps

Si vous êtes des fidèles de SONO Mag, vous savez que nous avons récemment essayé le Smart BatPlusG2 de la marque italienne Prolights, PAR LED IP65 sur batterie disposant de nombreuses coques colorées. Fort des résultats de ce banc d’essai, nous abordons aujourd’hui dans de bonnes dispositions l’essai du SmartBat Wash, projecteur de type wash équipé des mêmes LEDs, et de la même ambition, la qualité. Alors, nos attentes seront-elles de nouveau comblées ?

Un wash statique classique en apparence

Contrairement au Smart BatPlusG2, Smart BatWash ne dispose pas d’options de personnalisation. Pas de coques blanches, dorées, etc. Ici, une unique livrée noire est disponible. Prolights propose tout de même de quelques options hors esthétique, dont un flight-case de rechargement accompagné de quatre projecteurs.

Notre wash dispose également de nombreux accessoires, à savoir filtres, volets coupe-flux, télécommande… dont nous allons détailler certains plus loin dans ces lignes.

Visuellement, Smart BatWash propose une plaque de quinze LEDs avec un radiateur de refroidissement à l’arrière. Une poignée ergonomique repliable est également de mise, belle attention du constructeur italien qui permet une manipulation rapide de ce projecteur de 10 kg.

Le tout est posé sur une lyre disposant de deux grandes vis en plastique qui viennent efficacement serrer le projecteur en place. Mais même desserrées, le mouvement de la lyre demande un peu de force.

Continuant à descendre le long du corps du projecteur, nous pouvons observer le point de passage du câble, et de l’autre côté une antenne permettant le pilotage en W-DMX et CRMX. Ensuite, nous arrivons enfin à la base, qui propose des connecteurs Seetronic pour l’étanchéité (DMX cinq broches In/Out et True1 In/Out). Cette même base dispose également d’un connecteur d’alimentation permettant de charger le projecteur soit à l’aide d’un adaptateur, soit dans le flight-case.

Un bouton d’alimentation et un écran de contrôle accompagné de ses quatre boutons tactiles viennent compléter le tableau.

Pour terminer, sous le projecteur, on trouve un emplacement pour élingue de sécurité et deux camlocks permettant d’accueillir la platine fournie.

Source et optique

Smart BatWash est équipé des mêmes LEDs 20 W que le Smart BatPlusG2 en RVB et Blanc chaud. Par défaut, l’angle de projection est de 10° pour pouvoir éclairer loin. Mais Prolights propose de modifier le faisceau à l’aide de filtres diffusants de 25°, 40°, et un dernier de 10/60°. Aimantés efficacement, ils se placent très simplement. Un trou d’élingue est tout de même prévu pour sécuriser l’accessoire.

Prolights a fait du très bon travail avec ce projecteur, que ce soit dans la saturation des couleurs ou la qualité des blancs et du rendu des teintes. Par défaut, toutes LEDs allumées, nous mesurons un IRC de 93,8 pour une température de couleur de 6 300 K. En faisant varier la température de couleur, on mesure 2 900 K pour une température de 2 800 K demandée,

5 900 K pour 5 600 K, 7 400 K pour 7 000 K… des résultats de très bonne qualité. Et pour la couleur, ce projecteur fait partie des machines de la gamme Prolights disposant de la calibration Spektra, activable ou désactivable dans les options, qui promet les mêmes teintes pour tous les projecteurs compatibles.

Les menus

Il faut maintenir quelques secondes le bouton de démarrage pour allumer (et éteindre) le projecteur. Sécurité bienvenue. L’écran est plutôt petit, mais facilement lisible. L’affichage par défaut présente les informations essentielles de la machine, à savoir la qualité de réception du signal sans-fil, le niveau de batterie, la durée restante de cette dernière selon la durée de fonctionnement choisie – voir ci-après, la température du projecteur et les informations concernant le mode de fonctionnement et l’adresse DMX. À l’appui sur le bouton Hamburger, on entre dans les menus qui proposent de nombreux paramètres.