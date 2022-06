Prolights standardise la couleur avec Spektra

Avec une présence croissante sur les marchés du cinéma, de la télévision et du théâtre, Prolights a renforcé ses efforts en recherche et développement pour mettre en œuvre de nouvelles innovations de pointe dans la science des couleurs, afin d’assurer la cohérence et un contrôle avancé des couleurs dans toutes ses gammes de produits. Chaque luminaire portant la mention «Spektra» répond désormais à une norme établie par Prolights, et ses couleurs correspondront à d’autres unités portant le même marquage et garantiront la cohérence des lots dans le temps, ce qui permet à différents luminaires de fonctionner dans le même espace colorimétrique CIE1931. ■