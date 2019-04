PLS – PROLIGHTS

#PLS2019 – Hall 12.1 – Stand D40 (Music & Lights)

Le fabricant italien présente le RA2000, une lyre profile équipée d’une LED blanche de 540 W (IRC : 94 / R9 : 78) et dotée d’une trichromie CMJ. Ses atouts étant la qualité de la lumière et le fonctionnement silencieux, elle se dédie principalement aux théâtres ou aux studios TV. Le Pixie Wash XB est un projecteur wash montant une LED custom 280 W en RGB + blanc chaud, affichant plus de 3 500 lumens. Ces projecteurs se pilotent en DMX RDM, W-DMX et Art-Net.