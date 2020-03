Prolight+Sound annulé

Nous sommes au regret d’apprendre l’annulation du PLS 2020.

Communiqué de Presse

Prolight + Sound n’aura pas lieu en 2020. Le 12 mars, le Hessian Le Ministère des affaires sociales et de l’intégration a publié des décrets généraux interdisant les événements à grande échelle qui devraient attirer plus de 1 000 visiteurs. À l’heure actuelle, on ne peut pas supposer que la situation actuelle aura changé au moment où l’événement reporté devait être retenu. Par conséquent, Messe Frankfurt a décidé d’annuler l’événement.

Il n’était pas possible de tenir Prolight + Sound 2020 aux dates d’origine compte tenu des restrictions introduites dans le contexte de la propagation rapide des infections par le SRAS CoV-2.

«Nous avons fait tout notre possible pour organiser Prolight + Sound 2020 dès possible après les dates d’origine et souhaite remercier nos la réponse et le soutien de nombreuses entreprises et organisations qui a dit qu’ils voulaient unir nos forces pour le faire. Nous sommes désolés de doivent annuler la foire. Cependant, nous croyons fermement que, circonstances actuelles, cela est inévitable », a déclaré Detlef Braun, membre du Directoire de Messe Frankfurt GmbH. ■