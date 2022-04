ProLive au Parc Astérix

Organisé par Pôle Emploi, La POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) s’est déroulée au Parc Astérix en janvier et février dernier. ProLive a été choisi pour proposer 192 heures de formation à destination des futurs machinistes plateau du Parc. Au menu, des modules de formation sur la prévention des risques dans le spectacle, la sécurité du travail en hauteur, l’accroche et le levage en machinerie scénique, le CACES chariot, les nacelles et engins de chantier, la pyrotechnie, la préparation aux habilitations électriques, une initiation en sonorisation, le secourisme, et la sécurité incendie.■