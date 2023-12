Prolive Formation aux côtés de l’Envol

Prolive Formation, au côté de l’association L’Envol, accompagne le projet L’Équipage dans le cadre d’une POEC* visant à former au métier de technicien-ne polyvalent-e du spectacle. La formation est organisée à Béthune (Pas-de-Calais), et Prolive Formation interviendra dans les domaines du travail en hauteur, accroche levage et préparation aux habilitations électriques. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter le 03 91 19 64 33, ou écrire à l’adresse equipage@cats-lenvol.com

* Cette formation est financée par le Pôle Emploi et par l’AFDAS dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences.