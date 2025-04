Cette transmission marque une continuité naturelle entre deux organismes partageant les mêmes valeurs d’accompagnement et d’expertise terrain. Dès juillet 2025, Prolive Formation assurera les formations en électricité, travail en hauteur, accroche/levage structures et ensembles démontables, garantissant une transition fluide pour les stagiaires et partenaires. Sandrine Thébaud, gérante d’Artek, salue cette collaboration basée sur la confiance et la complémentarité. Jérôme et Anne Bultot, à la tête de Prolive Formation, expriment leur engagement à perpétuer cet héritage avec la même exigence et proximité.