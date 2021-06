PROLONGATION DE LA DIFFUSION DE CULTUREBOX

Lancée par France Télévisions début février, avec le soutien du ministère de la Culture et du Conseil supé-rieur de l’audiovisuel, cette chaîne gratuite, en principe éphémère, propose de donner de la visibilité à toutes les formes d’expressions artistiques afin de permettre aux artistes et au public de rester en lien, malgré la ferme-ture des lieux de culture. La diffusion de la chaîne devait s’arrêter fin avril. Elle est prorogée jusqu’en août mais n’émettra plus qu’en soirée, sur le canal 14 (France 4) de la TNT, à la place du canal 19. Une thématique quoti-dienne est proposée, permettant à des pièces de théâtre, concerts, festivals, opéras, ballets, documentaires, créa-tions urbaines, des spectacles d’humour, des musées… de bénéficier d’une exposition précieuse. Pour retrouver la programmation hebdomadaire de la chaîne. ■

Rendez- vous sur : francetelevisions.fr/et-vous