Prolongation de l’aide à temporaires aux employeurs organisateurs entrant dans le cadre du GUSO

Un décret n° 2022-509 du 8 avril 2022 prolonge l’aide temporaire aux employeurs organisateurs de spectacle vivant entrant dans le cadre du GUSO. Celle-ci avait été instituée par un décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021. Le fonds spécifique temporaire de solidarité mis en place en partenariat avec le Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) qui permet de soutenir l’emploi des artistes et techniciens du spectacle, recrutés par des employeurs n’ayant pas pour objet principal le spectacle, afin de favoriser la reprise d’activité. 60 000 structures sont potentiellement concernées par cette prolongation. La prolongation concerne les contrats de travail dont l’exécution a débuté au plus tôt le 1er janvier 2022 et s’achève au plus tard le 31 juillet 2022. ■