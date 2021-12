Prolongation de l’aide aux employeurs en faveur de l’embauche d’alternants

uite au plan « 1 jeune, 1 solution » annoncé en juillet par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, qui s’inscrit dans le cadre du dispositif France Relance, l’aide accordée aux employeurs qui recrutent des alternants en apprentissage et en contrat de professionnalisation est prolongée jusqu’au 30 juin 2022. Cette aide exceptionnelle de 5 000 € pour le recrutement d’un alternant de moins de 18 ans et de 8 000 € de 18 à 30 ans, a pour objectif de faciliter l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Elle concerne tous les contrats conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022 pour préparer un diplôme ou un titre allant jusqu’au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (master, diplôme d’ingénieur…). Cette aide versée mensuellement, avant le paiement du salaire à l’apprenti pendant la première année du contrat, concerne toutes les entreprises et associations. Elle est versée sans conditions aux entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 250 salariés. Pour les autres, elles doivent s’engager à atteindre au moins 5 % d’alternants ou de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise au 31 décembre 2022. ■