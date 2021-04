PROLONGEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES TRAVAILLEURS PRÉCAIRES

Initialement prévue jusqu’en février 2021, l’aide exceptionnelle assurant un revenu minimum de 900 € mensuels aux salariés qui alternent contrats courts et périodes de chômage est prolongée jusqu’à mai 2021. Cette aide est réservée aux travailleurs les plus précaires, ceux qu’on appelle les « permittents », des salariés employés en extra dans l’hôtellerie, la restauration ou l’événementiel, les saisonniers, intérimaires…

Aucune démarche particulière n’est à effectuer. L’aide est versée automatiquement par Pôle Emploi aux demandeurs d’emploi, qu’ils soient ou non indemnisés. Pour en bénéficier, il faut résider en France, être inscrit comme demandeur d’emploi entre novembre 2020 et mai 2021 inclus, avoir cumulé les contrats courts et travaillé au moins 60 % du temps en 2019 (au moins 138 jours), n’avoir pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger ses droits du fait de la crise et avoir un niveau de ressources inférieur à 900 € par mois. ■