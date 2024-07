Elation lance une ère de projecteurs à faisceau à fort impact avec le Proteus Radius, un projecteur Beam FX compact et de haute intensité IP66 alimenté par un moteur lumineux à phosphore à l’état solide (SSPC). Elation a été en 2017 la première entreprise à incorporer la technologie de source phosphore dans une tête mobile.

Le Proteus Radius dispose d’un moteur lumineux de 10 W SSPC qui produit un faisceau ultra-intense de 0,9˚. Certifié pour une utilisation dans le monde entier et dans tous les environnements, le Radius ne nécessite aucune inspection de sécurité et peut être exploité sans limite. Très efficace et produisant peu de chaleur, le moteur SSPC a une durée de vie de 10 000 heures.