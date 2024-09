Audio-Technica présente son protocole de communication propriétaire Audio-Technica Link conçu pour l’interconnexion numérique des microphones ATND1061LK et des solutions Digital SmartMixers comme l’ATDM-1012DAN.

Ce protocole permet de transmettre le flux audionumérique multicanal non compressé ainsi que les informations de contrôle via des câbles réseau. Conçu pour s’adapter à toutes les installations audio commerciales de la marque, quelle que soit sa taille ou son utilisation, Audio-Technica Link fournit une chaîne de données indépendante, sécurisée et autonome en termes d’alimentation