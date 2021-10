PROXIMUS S’ÉQUIPE EN ALLEN & HEATH

Le distributeur XLR a conçu, pour l’auditorium bruxellois du siège social de la société, une configuration orientée autour d’une console Avantis proposant 64 canaux d’entrée et 42 bus de mixage et articulée autour d’un processeur FPGA 96 kHz. Deux ports d’extension d’entrée sortie 128 canaux numériques sont disponibles sur la console. Une carte Dante occupe le premier port pour la compatibilité réseau avec les produits de marques tierces. Le second port est équipé d’une carte SuperMADI 128 canaux pour échanger le flux de signaux avec les cars régie. Deux périphériques DT168 Dante sont reliés via des switches pour les signaux des micros filaires et HF ainsi que les autres sources analogiques. ■