PSI AUDIO A23M ENCASTRÉES

Situé à Pantin (Seine-Saint-Denis), le Studio des Quatre Chemins propose des études acoustiques et des éléments de traitement acoustique préfabriqués en atelier. Ici, la conversion d’un sous-sol en studio d’enregistrement composé d’une cabine de prise de son vocale et d’une régie de mixage pour musique à fort contenu en basses fréquences. L’étude et la réalisation préconisaient sur la structure existante une ventilation insonorisée, l’isolation de la régie/cabine, des enceintes acoustiques PSI A23M encastrées et désolidarisées, des caissons de grave et ampli 2×500 W pour caissons de grave sur mesure, le traitement acoustique habillé par toile tendue, la liaison audio/réseau entre la régie et la cabine et, enfin, l’optimisation et l’égalisation du système. ■