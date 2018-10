PUBLIC SÉNAT CHOISIT CALREC SUMMA

La chaîne politique et parlementaire, qui a été fondée en mars 2000, réalise et diffuse environ dix heures de débats et magazines par semaine. Le choix de sa nouvelle console s’est porté sur une Calrec Summa. Elle intègre process principal et process secours avec une bascule automatique assurant une vraie sérénité. Les liaisons avec le plateau sont assurées via une stage box permettant de connecter vingt-quatre microphones, seize retours et huit liaisons numériques AES/EBU. Sa facilité d’intégration et son agilité en remote production ont été les arguments-clés du choix de Public Sénat. ■