Pulse, plus d’entrées sur les consoles DiGiCo

DiGiCo annonce la mise à niveau logicielle des consoles Quantum 338, 338T et 225. Cette génération de softwares (déployés en avril) permettra une augmentation majeure du nombre de canaux d’entrées de mix et de busses, et ajoutera d’autres fonctions aux consoles. Jusqu’à 156 canaux et 72 busses sur les 338 et 338T, augmentation à 48 processeurs Mustard et 72 Nodal… Pulse inclus aussi le Mix Minus ainsi qu’une matrice 36X36. Sur la 225, les canaux passent à 96 et les busses à 48, sans oublier les nouvelles fonctionnalités.

