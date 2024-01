Pure Drive Quad et Pure Drive Octo de SSL

Algam présente ces deux préamplis audio professionnels, conçus autour des préamplificateurs micro SuperAnalogue PureDrive issus des consoles Origin de Solid State Logic. Ils proposent quatre et huit canaux avec trois types de coloration du son, ainsi qu’un mode Drive, le tout dans un format rackable 2U. Les deux préamplis sont équipés de canaux audio à 32 bits/192 kHz via l’interface USB, associés à des sorties AES/EBU et sorties ADAT 24 bits/48 kHz (ou quatre canaux à 24 bits/192 kHz via SMUX pour l’Octo). Une E/S WordClock complète l’interface. Les sorties AES et ADAT peuvent être réaffectées individuellement et alimentées par l’interface audio USB en tant que sortie de votre DAW.