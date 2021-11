PYT Audio, ambassadeur du Moovjee

PYT Audio devient ambassadeur de l’entrepreneuriat jeune en Pays de la Loire du Moovjee, un réseau qui promeut ce secteur. Dany Gaborieau, co-gérant, représentera la structure spécialisée en acoustique lors de conférences et webinaires. Le Moovjee propose aux créateurs ou repreneurs d’entreprise de 18 à 30 ans, de bénéficier d’un accompagnement pour le développement de leur activité, au travers de différents services comme du mentorat ou de l’incubation. Plus de 17 000 jeunes en 12 ans ont montré leur intérêt auprès du Moovjee. Elle organise deux prix pour les porteurs de projet et les entrepreneurs ayant déjà créé leur structure, avec des accompagnements et des dotations financières à la clé. Des entreprises telles que Percko, Ornikar ou Faguo ont notamment été révélées par ces prix. ■