Q-SYS Architect, niveau 1, et niveau 2

Découvrez ou approfondissez vos connaissances sur l’écosystème Q-SYS avec les formations Q-SYS. Q-Sys Architect se déroule sous forme de webinaire (3 h), et peut être réalisée n’importe où. Le niveau 1 peut être effectué en ligne ou en présentiel sur deux jours à Paris et il est possible de poser des questions en direct à l’animateur de session. La formation de niveau 2 est quant à elle adressée aux utilisateurs avancés, et requiert la certification de niveau 1. Le niveau 2 s’effectue uniquement en présentiel (après inscription) sur une durée de deux jours à Paris.

