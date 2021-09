QEUS APS120 & APS50

Les créateurs de Qeus sont une équipe de passionnés de l’audio au sein de Snakebyte, l’un des plus grands distributeurs de jeux vidéo au monde. Ils ont imaginé leur concept autour de transducteurs innovants à moteur magnétostatique, conçus pour minimiser l’encombrement : en profondeur grâce à leur membrane plate et en largeur grâce à leur forme oblongue de 2 cm de large. Conscient du grand écart technique et commercial entre leur monde d’origine et le nôtre, les gens de Snakebyte ont décidé de s’en remettre à des distributeurs exclusifs dans chaque pays pour compléter l’offre sur leurs marchés ciblés.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

La gamme APS contient à ce jour quatre produits. Les APS50 embarquent deux transducteurs, les APS70 et APS100 trois, et l’APS120 quatre. Cette montée en gamme s’accompagne d’un accroissement de la hauteur des barres (de 50 cm à 1,20 m), d’une légère extension de la bande passante dans le grave (de 170 à 120 Hz), et du niveau SPL généré par l’enceinte : Qeus nous promet 93 dB pour l’APS50 et 103 dB pour l’APS120.