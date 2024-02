Le fabricant allemand d’aimants acoustiques BEC AKUSTIKS commercialise désormais Qeus sous son propre nom : BEC. Avec plus de 25 ans d’expérience d’ingénierie, et déjà fabricant pour plusieurs marques, BEC Akustik poursuit sa volonté de croissance externe sur le marché. Alors on dit au revoir Qeus (de toute façon c’était imprononçable…) et bienvenue BEC !