QSC Classe L

Les enceintes active line array LA108 et LA112 sont complétées par le caisson de graves actif LS118. Parmi les innovations techniques intégrées, le guide d’ondes breveté QSC LEAF, le système d’accroche QSC RapidDeploy, et la technologie QSC Aware pour la détection et l’optimisation d’une enceinte unique ou d’un array à l’aide d’un bouton. Des connecteurs de renvoi pour l’audio analogique et numérique et pour l’alimentation électrique sont intégrés, l’application QSC SysNav permet de traiter le signal pour chaque enceinte, l’array complet, ou un mélange des deux. L’outil de simulation AIM permet de visualiser la couverture de l’array dans une représentation graphique à l’échelle d’un espace d’installation.