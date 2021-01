QSC SYSTEMS Q-SYS CORE 8-FLEX ET NANO

La marque américaine étend sa gamme Q-SYS avec deux processeurs qui intègrent audio, vidéo et contrôle natifs. Le Core 8-Flex est destiné aux amphithéâtres ou salles simples de taille moyenne lorsque le traitement est distribué. Il est doté d’entrées et de sorties audio analogiques avec des contrôles embarqués, ainsi que d’entrées et de sorties en réseau. Le Core Nano se destine aux salles multiples ou modulaires lorsque le traitement est centralisé. A la différence du Core 8-Flex, il propose uniquement des entrées et sorties en réseau. Ces deux processeurs prennent place dans un format demi-rack 1U pour une optimisation de l’espace. Les accessoires sont inclus pour tous les types de montage. ■