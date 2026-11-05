Gamme CX
La gamme CX de QSTECH se compose de panneaux LED Fine Pitch COB conçus pour les studios d’entreprise et les environnements de production de contenus. Disponible en 0,7, 0,9, 1,2 et 1,5 mm, elle offre une haute densité de pixels, une homogénéité d’image et un affichage fluide, adaptés aux contraintes de captation vidéo. Les différents pitchs permettent d’optimiser la définition selon la distance de recul et la configuration du studio. Cette solution permet ainsi aux entreprises de créer leur propre espace de prise de vue professionnel pour leurs communications, interviews et contenus destinés aux réseaux sociaux.