QUALIFIEZ VOTRE INTERFACE AUDIO POUR AP

Le fabricant d’analyseurs Audio Precision a récemment ouvert son écosystème en donnant la possibilité à l’utilisateur de recourir à une carte son externe de marque tierce, le logiciel de mesure se trouvant alors sur un dungle USB (voir le compte rendu de l’AES New York p. 118). Pour garantir la qualité des mesures, il est cependant nécessaire de qualifier le matériel utilisé. AP a donc réalisé une note technique permettant aux utilisateurs de vérifier et de valider un certain nombre de points. ■

Vous pouvez solliciter gratuitement cette note technique auprès du distributeur français aux coordonnées suivantes :

ES Département Tests & Mesures

Tél. : 01 47 95 99 45

tem@es-france.com – www.es-france.com