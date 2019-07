QUAND DUSHOW FAIT SA FÊTE À ERIC

N’en déplaise à l’oncle Jack, la vraie Fête de la Musique n’était pas le 21 juin. Cette année, elle se passait dans la ZAC du Moulin à Roissy le 22 car on y célébrait les soixante printemps d’Eric Alvergnat, co-fondateur de la société Dispatch, qui ne s’appelait pas encore Dushow (créée en 1982). Les trente-sept ans d’existence de l’entreprise, avec les évolutions spectaculaires que l’on connaît, n’ont pas altéré la motivation du travail en équipe, et la passion animant celles et ceux qui composent la grande famille Dushow.

A voir le nombre d’amis et de pros réunis autour d’Eric pour l’aider à franchir cette nouvelle étape de son existence, il n’est pas permis d’en douter ! Ceux qui ne pouvaient pas venir avaient envoyé une vidéo, rappelant une anecdote ou un souvenir, puis on fit place à la fête avec le Bal Tralalaïtou, show déjanté et haut en couleurs, dont les artistes viennent d’un petit état européen situé entre la Moldavie et l’Ukraine, royaume perdu dans un repli de l’espace-temps, inutile de le chercher sur la carte ou sur votre GPS, vous ne le trouverez pas ! Bon Anniversaire Eric, et longue vie à Dushow ! ■