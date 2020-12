QUARTZ AUDIO SONORISE LES 3 BRASSEURS

L’enseigne des 3 Brasseurs a investi les 800 m2 de la légendaire brasserie Hatt, devenue par la suite Kronenbourg, pour créer un nouveau lieu de convivialité. En charge de l’installation audio et vidéo, l’intégrateur lillois Quartz Audio a préconisé une solution de diffusion sonore avec une zone principale sonorisée par des enceintes suspendues Control 67P/T. La partie en véranda est équipée d’un plafond rabaissé intégrant six plafonniers Control 16T. L’ensemble est amplifié par un unique Crown CDi2000 associé à un processeur ZonePro 641 de dbx, qui gère les niveaux dans les deux zones distinctes grâce à des platines murales ZC1 et ZC3. ■