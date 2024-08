La série ACT comprend désormais des éclairages Fresnels, découpes de théâtre, projecteurs Par et projecteurs Flood. Trois projecteurs Par et un Flood viennent s’ajouter. Chacun est équipé d’une LED de 200 W, avec un rendu précis des couleurs, des options de contrôle manuel, des angles de faisceaux optimisés et un fonctionnement silencieux.