QUATRE PARS OVATION CHAUVET

Disponibles en RVBA-Lime, blanc chaud, blanc ajustable et UV, cette gamme de quatre Pars à source unique et homogène intègre un dimmer 16 bits et le RDM. Les lentilles sont interchangeables afin de faire varier l’angle du faisceau. Les trois modèles non UV présentent un IRC élevé. Ovation P-56FC est une version RVBA-Lime avec mélange de couleurs pouvant produire des nuances allant du pastel aux teintes saturées. Ovation P-56WW délivre une lumière comparable à 1 000 W de Par 64 à lampe. Ovation P56VW produit quasiment toute température de blanc avec un IRC élevé. Le modèle Ovation P-56UV projette un faisceau UV très homogène à partir d’une source à LED unique. ■