Face aux cyberattaques de plus en plus fréquentes dont les TPE et PME sont les cibles, « MonAideCyber » est LA solution pour aider les entreprises à renforcer leur sécurité. Ce dispositif est un service gratuit proposé par l’ANSSI, l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes.

Son objectif est d’accompagner les entreprises du privé comme du public, et les associations qui souhaitent effectuer une première démarche de cybersécurité. Un « aidant cyber » tiers de confiance de proximité formé par l’ANSSI est mis en relation avec l’entreprise afin de réaliser avec elle un diagnostic de cybersécurité de premier niveau qui comportera six mesures de sécurité prioritaires à mener sur les six prochains mois. L’entreprise sera ensuite orientée vers des dispositifs complémentaires dans son territoire.

Pour bénéficier du dispositif MonAideCyber, un formulaire est à compléter afin d’être mis en relation avec un aidant cyber de proximité. Que vous soyez particuliers, entreprises ou collectivités, si vous êtes victime de malveillance informatique, vous pouvez recourir à cybermalveillance.gouv.fr, une assistance en ligne disponible 24h/24 et 7j/7, en lien avec la Police nationale et la Gendarmerie nationale. Une mise en contact avec un professionnel ou un accompagnement par un gendarme ou un policier est possible.

Par ailleurs, il existe des formations gratuites, telles que « SensCyber, une e-sensibilisation à la cybersécurité » lancée par Cybermalveillance.gouv.fr qui propose trois modules, d’une durée de 25 à 45 minutes chacune ou encore le MOOC SecNumacadémie. Cette formation en ligne est proposée gratuitement par l’ANSSI et s’organise en quatre modules d’une durée d’1 h 30 à 2 h chacun.