En tant que professionnel, bien qu’il soit fortement conseillé d’être assuré afin de se prémunir contre les principaux risques auxquels vous pouvez être exposé dans l’exercice de votre activité, souscrire une assurance n’est pas toujours obligatoire.

Tout va dépendre de l’entreprise et de l’activité exercée. Sont ainsi concernées par cette obligation d’assurance les professions réglementées des professionnels de santé qui exercent des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, mais aussi les professionnels du droit : avocats, notaires, commissaires de justice, mandataires judiciaires, etc. ou encore ceux du bâtiment.

Les assurances professionnelles garantissent principalement les biens immobiliers, matériels et immatériels de l’entreprise contre les risques d’incendie, d’explosion, de vols…, les dommages pouvant engager la responsabilité civile, environnementale, juridique ou autre, provoqués dans le cadre de l’activité de l’entreprise, et enfin les personnes en garantie de protection sociale, retraite, prévoyance, déplacements professionnels, etc.

À noter, la possibilité pour les très petites entreprises, de recourir à la micro-assurance qui propose des contrats d’assurance adaptés à leurs besoins, parfois à tarifs réduits.

Pour vous assurer, vous avez le choix de vous rapprocher d’une compagnie d’assurance, d’un intermédiaire comme un agent général d’assurances, un courtier, ou d’un mandataire d’assurances.