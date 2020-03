QUELLES AUGMENTATIONS SOCIALES EN 2020 ?

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2020, publiée au Journal officiel du 27 décembre 2019, porte augmentation de 0,3 % du montant de la plupart des pensions. Les pensions de retraite et d’invalidité dont le montant brut en décembre 2019 est inférieur ou égal à 2 000 € augmentent pour leur part de 1 %. Idem pour le montant maximum de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), portée à 903,20 € par mois pour une personne seule. A noter, les prestations versées par la CAF seront revalorisées de 0,3 % le 1er avril 2020, et la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est reconduite jusqu’au 30 juin 2020. Cette prime que peuvent verser les employeurs est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire. ■