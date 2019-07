QUELLES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SALARIALES SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ?

Depuis le 1er janvier 2019, et suite aux décrets des 24 janvier 2019 et 25 février 2019, tous les salariés qui effectuent des heures supplémentaires – qu’ils travaillent pour des entreprises du secteur privé ou public – bénéficient d’un taux réduit d’un maximum de 11,31 % sur les cotisations salariales afférentes. Pour toutes précisions sur l’application de la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires, il est judicieux de se reporter à l’instruction interministérielle du 29 mars 2019, consultable au format PDF sur http:// circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/04/cir_44492.pdf ■