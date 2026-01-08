Les frais à supporter pour la création d’une société sont fonction de son type, commerciale ou civile, et de l’activité exercée. Pour la création d’une société commerciale de type SAS, SARL, EURL, SASU, SA, etc., la démarche est à effectuer sur le Guichet des formalités des entreprises. Il faut prévoir des frais d’immatriculation à hauteur de 35,59 € ainsi qu’une déclaration, obligatoire, des bénéficiaires effectifs de 20,34 €.

Pour les cas particuliers que sont les activités artisanales non immatriculées au RCS, le coût est de 45 €, alors que pour les activités mixtes (artisanale et commerciale avec immatriculation au RCS), le prix sera de 15 €.

Concernant les agents commerciaux, ils sont soumis à une obligation de double immatriculation : au RCS pour 35,59 € et au RSAC pour 23,86 €. Enfin, le tarif de publication d’une annonce légale obligatoire pour toute société commerciale dépendra de la forme juridique de l’entreprise et du département de publication.