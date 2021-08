QUELS LIEUX CULTURELS SONT OUVERTS EN EUROPE ?

Créée en mai 2020 par Pearle Live Performance Europe, la fédération européenne de la musique, des arts de la scène et des organisations du spectacle, une carte interactive et évolutive offre la possibilité de connaître par pays, en Europe, la situation des lieux culturels et des événements : ceux qui demeurent fermés, ceux qui sont ouverts mais à jauge réduite ou ceux qui ont repris une activité normale. ■

Plus d’informations sur : https://www.pearle.eu