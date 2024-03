Quels risques et quelles solutions pour lutter contre le froid en cas de travail en extérieur ?

En période de grand froid hivernal ou de chute de neige, les salariés qui travaillent en extérieur sont exposés à des risques pour leur santé. Outre les risques d’accidents dus notamment aux sols rendus glissants, le froid peut provoquer, entre autres, un accroissement de la fatigue, des assoupissements, une perte de dextérité, des gelures des extrémités du corps, des crampes, de l’hypothermie ou une diminution de l’irrigation sanguine des doigts. Pour prévenir ces risques, la mesure la plus efficace consiste à éviter ou à limiter le temps d’exposition au froid.

À défaut, des mesures de bon sens seront prises, comme le fait d’éviter de travailler de façon isolée, d’utiliser des équipements adaptés, notamment en portant plusieurs couches de vêtements, de protéger les parties du corps telles que la tête, le nez et la bouche, les mains et les pieds, de boire chaud mais pas d’alcool, et de prendre les pauses dans des locaux chauffés.

Question réglementation, bien que les textes ne mentionnent aucune indication de température minimale, à l’exception de l’obligation de chauffer correctement les lieux de travail pendant l’hiver, après avis du médecin du travail et des instances représentatives du personnel, l’employeur a l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. En cas de situations de danger grave et imminent, le salarié dispose du droit de retrait prévu par le Code du travail.