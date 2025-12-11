Réservé aux activités réalisées entre professionnels, l’affacturage est un moyen de financement et de recouvrement des créances sous-traité par contrat à un établissement de crédit spécialisé, et dédié aux transactions entre entreprises.

Il s’agit de sociétés financières, parfois filiales d’établissements bancaires, qui moyennant le versement de commissions, sont chargées de recouvrer les fonds, gérer les dettes éventuelles et verser les sommes correspondantes à l’entreprise. On distingue l’affacturage « classique » qui comprend les prestations de recouvrement du poste client, de financement des créances clients et de l’assurance-crédit, de l’affacturage « en gestion déléguée » plus appropriée pour les grandes entreprises.

Autre volet, le fait que l’entreprise puisse recevoir le paiement immédiat de ses factures en cédant ses créances à une société d’affacturage, lui assurant ainsi un précieux financement de sa trésorerie, sans encourir de risque d’impayés. Toutes les entreprises peuvent y avoir recours, quelle que soit leur taille et leur domaine d’activité. Que ce soit au démarrage de l’entreprise ou lorsqu’elle est en croissance, ce système de gestion offre un financement rapide, réduit les tâches administratives, protège contre les impayés et aide à anticiper les litiges.

Pour en bénéficier, le mieux est de contacter des filiales bancaires spécialisées ou l’Association française des sociétés financières (ASF).