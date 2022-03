Rachat de trimestres de cotisation

Il vous manque des trimestres pour bénéficier à terme de votre retraite à taux plein ? La CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) a tout prévu en publiant le prix du rachat des trimestres de cotisation à la retraite de base pour 2022. Un tel rachat est ainsi possible à certaines conditions, le prix tenant compte de l’âge et du salaire ou du revenu annuel du salarié et de l’option choisie : taux et durée d’assurance ou taux seul. Entre 20 ans et 67 ans, les salariés du régime général qui souhaitent augmenter leur durée d’assurance pour la retraite peuvent racheter 12 trimestres de cotisations au maximum. Il s’agit des trimestres qui correspondent aux années d’études supérieures ou aux années de cotisations incomplètes, ou encore à certaines périodes d’apprentissage. ■

