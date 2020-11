Microphone vocal Sennheiser MD 445

Ce microphone de scène dynamique à large membrane combine qualité du son direct et directivité supercardioïde serrée. Son acoustique est conçue pour s’adapter aux configurations de scène modernes avec des systèmes de sonorisation à l’arrière des artistes. Il est équipé d’une bobine légère en aluminium et cuivre, et sa directivité supercardioïde à forte réjection lui confère un énorme gain avant Larsen. Il est doté d’une plage dynamique à 146 dB(A) et supporte des niveaux de pression acoustique jusqu’à 163 dB @ 1 kHz. Son boîtier est tout en métal et sa capsule fixée sur suspension atténue les bruits de manipulation. Une bobine de compensation protège le microphone des interférences électromagnétiques. Pour une utilisation avec les émetteurs main sans fil Sennheiser, la capsule du MD 445 est disponible en version tête de microphone, sous la référence MM 445. La tête MM 445 est équipée de la bague standard Sennheiser compatible avec les micros sans fil Sennheiser des gammes Evolution Wireless G4 et Serie 2000 jusqu’aux modèles Digital 6000 et Digital 9000.