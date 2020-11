Microphone vocal Sennheiser MD 435

Sennheiser associe le son de sa capsule dynamique MD 9235 avec un microphone vocal filaire, le MD 435. Doté d’une bobine en aluminium et cuivre, ce microphone à large membrane offre une plage dynamique à 146 dB(A) et supporte jusqu’à 163 dB @ 1 kHz de niveau de pression acoustique. Le boîtier du MD 435 est tout en métal et sa capsule fixée sur suspension atténue les bruits de manipulation. Une bobine de compensation protège le microphone des interférences électromagnétiques. La capsule du MD 435 existe aussi en tête de micro MM 435 pour une utilisation avec les émetteurs sans fil Sennheiser. Bénéficiant d’une évolution de fabrication, elle remplacera bientôt la capsule MD 9235. Le MM 435 est équipé de la bague standard Sennheiser compatible avec les micros sans fil Sennheiser, des gammes Evolution Wireless G4 et Serie 2000 jusqu’aux modèles Digital 6000 et Digital 9000.

Caractéristiques techniques MD 435

Type de transducteur : Dynamique

Réponse en fréquence : 40-20 000 Hz

Directivité : Cardioïde

Diamètre de la membrane : 25,4 mm/1”

Sensibilité (champ libre, à 1 kHz) : 1,8 mV/Pa ; -54,9 dBV/Pa

Pression acoustique max (à 1 kHz) : 163 dB

Niveau de bruit équivalent : 17 dB(A)

Plage de dynamique : 146 dB(A)

Impédance nominale (à 1 kHz) : 245 Ω

Impédance terminale min. : 1 kΩ

Connecteur : XLR-3M

Dimensions : ⌀ 47,5 x 181 mm

Masse : 350 g ■