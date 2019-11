RADIAL SW8-USB, LECTURE USB REDONDANTE

Oubliez les cartes son et optez pour une solution dédiée et redondante de diffusion de vos playback live. Avec ses deux ports USB 24 bits 192 kHz pour connecter les ordinateurs primaire et de backup, et la commutation automatique d’un port à l’autre, la pérennité de la source est assurée. Un contacteur de pied optionnel permet aussi de forcer la commutation entre les deux sources. En sortie, huit lignes symétriques, sur XLR, jack 6,35 et SubD25, permettent d’alimenter la console. On peut associer et synchroniser jusqu’à trois SW8-USB, assurant ainsi une diffusion de 24 canaux simultanés. Coté alimentation, la redondance est aussi prévue. Bretelle plus ceinture à tous les étages, donc. ■