RALLUMER LE FEU

Phoenix 66 est un groupe qui reprend les chansons de Johnny Hallyday. Produit par Michel Thonnelier, sous la direction artistique de Christophe Freyssac, la tournée a repris dans un format réduit. Prestataire attitré, Nikos Magie Events a inauguré cette nouvelle formule sur la place de la ville de Golbey (Vosges). La mise en lumière, presque exclu-sivement en Starway, était composée d’un kit de six Dino, 12 Servo Color 4K et quelques PcKolor DW utilisés ici en blinder, plus une machine à fumée Baze Hazer Pro de Haze-base. Pour le son, un seul modèle d’enceinte pour toutes les diffusions a été retenu, des JBL Eon 610 pour les retours, mais aussi en façade, où deux enceintes était associées à un subwoofer Eon 618S par côté. ■