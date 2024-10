La tournée « The Forget Tomorrow World Tour » embarque 30 rampes bains de pieds Robert Juliat 864, dotées de réflecteurs asymétriques et d’un système de mixage LEDs quatre couleurs, pour illuminer la scène. Solotech Montréal, qui a acquis un stock important de Dali 864 pour répondre à la tournée, fournit les projecteurs.

« Les Dali 864 sont très polyvalents et répondent à un besoin du marché grâce à leur taille et à leur silhouette discrète qui leur permettent de se glisser facilement partout », indique le designer lumière Cory FitzGerald « C’est un produit de niche très spécifique, et les Dali font désormais partie de ma boîte à outils en cas de besoin. »