RAY TECHNOLOGIES RTI NANO RGB 100

Le RTI Nano RGB 100 offre une modulation de couleurs et des capacités de projection professionnelle, avec une vitesse de balayage jusqu’à 38 kpps 8° selon la norme ILDA. Les sources laser produisent plus de 30 W en rouge, 32 W en vert et 54 W en bleu, avec une balance des blancs optimale. La divergence du faisceau est d’environ 0,9 mrad. Avec son boîtier résistant aux intempéries, il est adapté à une utilisation en extérieur et peut être monté de différentes manières. Il est conçu pour les installations de laser « Sky-laser » ou les points de repère, les projections à longue distance, mais aussi l’utilisation lors de festivals, pour des spectacles multimédias et pour des événements publicitaires. ■