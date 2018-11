RAYFLECTION ÉLECTRIQUES

Pour sa deuxième édition, L’Elektric Park Festival survoltait l’île des Impressionnistes à Chatou dans les Yvelines, avec plus de douze heures de musique et plus de vingt-mille festivaliers, quatre scènes et une impressionnante scénographie. La scène principale a offert un design de Balaram Lescot et une conception lumière d’Arthur Oudin Design. De son côté, le prestataire lumière du festival Rayflection a mis en œuvre une énorme puissance lumineuse intégrant douze Vari-Lite VL6000 et huit stroboscopes Starway StormLite HD, accompagnés de références vintage Vari-Lite, dont des VL5 et des VL2000 wash. ■