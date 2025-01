Dushow a installé un système de sonorisation dans la salle Simone Veil à Châteauneuf-les-Martigues (13). Cet espace de 1 000 m², pouvant accueillir jusqu’à 1 500 personnes, est désormais équipé d’une technologie sonore idéale pour divers événements. L’installation comprend deux clusters latéraux comprenant six têtes actives RCF HDL 30-A (double 10’’) et trois subs actifs HDL 38-AS (un 18’’) de chaque côté, ainsi qu’un cluster central composé de trois têtes actives HDL 26-A. Huit retours de scène NX15-SMA complètent l’ensemble. L’intégralité du système est gérée via le RD Net Control 8. Grâce à cette installation, la salle Simone Veil garanti un contrôle optimal et une diffusion sonore homogène pour tous les événements.