RCF ART 9, UN NOUVEAU PAS EN AVANT

L’ART 9 est extrêmement polyvalente et peut être utilisée comme système principal, d’appoint ou de retour de scène. Cette neuvième génération de la série propose un nouveau look et un choix de six modèles actifs d’une puissance de 2 100 W intégrant un traitement DSP avancé, avec FIR. Les haut-parleurs RCF utilisent des matériaux tels que le Kap-ton, le titane et le néodyme. La conception électro-acoustique innovante réside dans le coffret de l’enceinte. Le guide d’ondes True Resistive Waveguide émule une charge résistive pure et sans résonance, ce qui réduit la distorsion dans les hautes fréquences d’un pavillon classique. ■